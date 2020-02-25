Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سانا": الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في ريف إدلب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت وكالة "سانا"، الثلاثاء، بأن الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن إصابة العديد من الجنود الأتراك بعدما استهدفت المدفعية السورية رتلا عسكريا تركيا جنوبي إدلب.

وأضاف أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير/شباط الجاري.

وأشار المرصد إلى أن طائرات الجيش السوري نفذت عدة غارات على مناطق في جبل الزاوية وجبل الأربعين ومدينة أريحا في ريف إدلب الشمالي الغربي.

كما رصد تقدمات جديدة للقوات السورية في ريف إدلب الجنوبي، حيث سيطرت على قرى حنتوتين والشيخ دامس بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والإرهابية.

جاء ذلك بعد يوم، من مقتل جندي تركي، السبت، في هجوم لقوات الجيش السوري، ليرتفع عدد القتلى الأتراك بمحافظة إدلب إلى 16 جنديا خلال الشهر الجاري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسيرة قتلى اتراك طائرة تركية جبل الزاوية الجيش السوري إدلب

أخبار تهمك

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ 43 دقيقة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

طائرات النظام السوري تحصد 18 مدنياً في إدلب

القوات السورية تتوغل في شمال خان شيخون وتقطع الطريق على القوات التركية

قوات الأسد تسيطر على بلدة "التح" في ريف إدلب الجنوبي

دخول رتل عسكري تركي إلى ريف حلب بسوريا

غارات جوية على المواقع التركية وانسحاب قواتها.. ماذا يحدث في سوريا؟

معركة السيطرة بين سوريا وتركيا.. ماذا يحدث في إدلب؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:34 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

10:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status