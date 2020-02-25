Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم المحطات في علاقة "مبارك" والبابا شنودة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:53 م
Advertisements
مبارك والبابا شنودة
مبارك والبابا شنودة
حازم رفعت
Advertisements
بعد قرارات سبتمر 1981، التي أصدرها الرئيس السادات، وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة وتحديد إقامة البابا الراحل شنودة الثالث خلال تواجده في دير الانبا بيشوي بوادي النطرون، التاريخ الذى غير فى شكل العلاقة بين الكنيسة والدولة، في ضوء متغيرات اجتماعية وسياسية، والتي حكمت تلك الحقبة من الزمن، حيث النشاط المتزايد للجماعات الإسلامية في الجامعات والأحزاب والشوارع مقابل انحسار المد اليساري والقومي، وعقب مصرع السادات، بدأت الدولة حربها مع الإرهاب.


وبعد تولي مبارك سُدة الحكم بـ 4 سنوات، قرر الإفراج عن كل المعتقلين الذين سجنهم سلفه السادات، وبعد عدة مبادرات لسياسيين ووزراء الرئيس الجديد قرار السادات السابق وأعاد تعيين البابا شنودة بطريركًا للأقباط وعاد إلى الكاتدرائية محمولًا على الأعناق.

ويقول المفكر والباحث القبطي، كمال زاحر، أن هناك مواقف بين الكنيسة ومبارك لم تكن ذات أهمية سوي الإبقاء على شنودة الثالث خلف الأسوار معتقلًا امتدادا لقرارات السادات في سبتمبر ٨١ رغم اغتيال السادات في أكتوبر من نفس العام.

وأضاف " زاخر" لبوابة الفجر، أن رغم إفراج مبارك عن المعتقلين السياسيين واستقبالهم في قصر الرئاسة، ظل البابا معتقلًا حتى يناير ٨٥ رغم الوساطات والمناشدات العديدة من الداخل والخارج، وبعد قرار عودة شنودة إلى الكنيسة، كانت العلاقات بينهما شبه مجمدة.

ولفت إلى أن علاقة الأقباط في عهد مبارك كانت أزهي عصور التطرف، حيث شهدت أبشع الاعتداءات عليهم أفرادًا وكنائس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك مبارك والبابا شنودة بوابة الفجر البابا شنودة

أخبار تهمك

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة الا ربع

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

صدام قريب بين رجال "شنودة" والبابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح معرض الصور بكنيسة مار جرجس سبورتينج ( صور)

القصة الكاملة لأزمة منع عرض مذكرات الأنبا غريغوريوس في معرض الكتاب القبطي

تعرف على الأحداث المحزنة التي شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية في 2018

حذره البابا شنودة بعدم المشاركة.. تعرف على الأسقف شهيد المنصة في ذكرى نصر أكتوبر

في تذكار تجليسه.. البابا شنودة الحاضر دائما رغم الغياب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status