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التتويج يقترب.. كم نقطة تفصل ليفربول عن حلم الدوري الإنجليزي؟

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:49 م
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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بات ليفربول قريبًا من حصد لقب الدوري الإنجليزي، بعدما حول تأخره أمام ضيفه ويستهام يونايتد إلى فوز مثير 3-2 أمس يوم الثلاثاء، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعزز ليفربول بذلك موقعه في الصدارة رافعا رصيده إلى 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، أما ويستهام فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث من القاع.

ليفربول كان البادئ بالتسجيل عن طريق فاينالدوم بالدقيقة 9، وتعادل عيسي ديوب لفريق وست هام بالدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله بابلو فورنالس الهدف الثاني بالدقيقة 54 من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في إدراك التعادل لفريق ليفربول بالدقيقة 68، قبل أن يخطف ساديو ماني هدف الفوز بالدقيقة 81.

موعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا:
ارتفع رصيد ليفربول إلي 79 نقطة وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

يتبقي لفريقي ليفربول ومانشستر سيتي 11 مباراة لكل منهما في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بإجمالي عدد نقاط ممكنة لكل فريق (33 نقطة).

ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 4 مباريات وحصد 12 نقطة من أصل 33 نقطة ممكنة، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي حيث يصل في هذه الحالة رصيده لـ(91 نقطة)، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه منافسه مانشستر سيتي حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة (90 نقطة).

ويستطيع فريق ليفربول حال استمراره في تحقيق الانتصارات، حسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي أمام فريق كريستال بالاس في مباراة الجولة 31 من البطولة والمقرر لها 21 مارس المقبل.

يذكر أن فريق ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الانجليزي منذ موسم 1989-1990، ويمتلك الريدز 18 لقبًا للبطولة يأتي بها في المرتبة الثانية خلف مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا بلقب "البريميرليج" برصيد 20 لقبًا.
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