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بعد وفاته.. داعية إسلامي يدعو للرئيس الأسبق مبارك على الهواء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:51 م
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مبارك
مبارك
أمنية فوزي
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نعى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "نتقدم بخالص العزاء سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، متابعًا: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أكرم حاجة عند ربنا وأجمل حاجة ربنا بيحبها هي الدعاء".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبله في الصالحين، اللهم أغفر له وارحمه، وعافيه واعفو عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد البصر، وزد في حسناته، وتجاوز عن سيئاته".

واستكمل: "اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك خرج من الدنيا ومحبوبه وأحبائه فأكرم اللهم نزله، وعامله بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى، وأهل المغفرة".

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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك الشيخ رمضان عبد المعز الدعاء

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