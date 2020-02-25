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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 25-2-2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 25-2-2020 .


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، والذين زار عدد منهم مصر فى يناير الماضى، وحضر الاجتماع السفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولى.


أكد، المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار رفع حالات التأهب والإستعداد  بكافة الشركات التابعة للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار بمختلف المحافظات.


تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون .


قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الاهتمام المتزايد الذي حظيت به صناعة التمويل متناهي الصغر في السنوات الأخيرة من جانب بعض الجهات المعنية أهمها البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما انعكس على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لأرصدة التمويل وتوسيع المجال لخدمة أكبر عدد من المستفيدين.


أنهت  البورصة المصرية  تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات الأجانب ، وقلصت المؤشرات الرئيسية من تراجعتها بالأمس، يأتى هذا  مع غياب المحفزات و طفو العديد من الانباء السلبية التى انعكست على التداولات مع غياب طلبات الاستحواذ و الادارة لشركة مصر الجديدة للاسكان و الذى انعكس على قطاع العقارات و امتد الى باقى القطاعات علاوة على تصريحات وزير المالية فيما يتعلق بضريبة الدمغة وينبئ بعدم النية لإلغاء ضريبة الدمغة التى يعانى منها المستثمر. 


قالت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” اليوم  إنها تنتظر نشر التعديلات المتعلقة بقانون القيمة المضافة الخاص بزيادة الضرائب على السجائر والمعسلات ومنتجات التبغ بجريدة الوقائع المصرية لدارسة أثره على أسعار بعض منتجات الشركة.


قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن الاخبار المتعلقة بصحة الرئيس مبارك وامانة الشخصي وعلاقات مصر مع الدول العربية والافريقية  كانت في الماضي هي المحرك الاكثر عمقا في اداء مؤشرات البورصة.


أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب رقم1 لسنة 2020.


صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد.


علنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاتفاق مع الحكومة الكورية على تشكيل فريق عمل من الخبراء بالبلدين لبحث اقامة شراكة اقتصادية شاملة .


ترأس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غرفة أزمات، والتي تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد. 


أشاد ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية  بالمبادرة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك تحت شعار " اسبوع صديق المستهلك".


علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رفع قيمة الضرائب على التبغ، قائلًا إن المستهلك لن يشعر بالزيادة؛ لأن فارق السعر الذي كان يحصل عليه التجار سيرد لخزينة الدولة.


قام على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة تفقدية لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، وذلك للمشاركة فى فعاليات مبادرة " أسبوع صديق المستهلك ".
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وفاه مبارك وزارة الاسكان قنا الجديدة سقوط الامطار سحب الأمطار بوابة الفجر التقلبات الجوية أسبوع صديق المستهلك

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