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المنصورة يتعادل مع دكرنس في مواجهة ساخنة بالقسم الثاني

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
زياد مأمون
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حسم التعادل الإيجابي، لقاء المنصورة مع دكرنس، الذي أقيم بالجولة السادسة عشر، لمنافسات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.
جاء تشكيل المصنورة مكون من، عاطف نصحى ، عبدالرحمن حسان ، محمد نجاتى ، عصام نصار ، المهدى ، أحمد عبدالعال ، إسلام حمدينو ، محمود المتولى ، عبدالسميع إبراهيم ، محروس بومبا ، أحمد هريسة

بدلاء المنصورة : فتحى سلامة ، شاكر الدسوقى ، وليد عطية ، حسام جلال ، محمد عادل ، إبراهيم أسامة ، محمد جمال.

وخاض دكرنس اللقاء بتشكيل ضم، محمد العربى ، السيد كناشه ، عادل أدهم ، محمد منعم ، محمد حموده ، حميده على ، محمد فوزى ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد ظريف ، أحمد جمعة.

بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، محمد رجب ريعو ، أحمد الشحات ، أمير حجازى ، بكر أحمد ، عمر فاروق ، عمر البكري.

استطاع فريق المنصوره احراز هدف التقدم عن طريق الظهير الايسر محمد نجاتي في الدقيقه ٢٥ من زمن المباراه من ضربه ثابته يخطاء في تقديرها محمد العربي .

وحاول فريق دكرنس تعديل النتيجة من ركله جزاء أضاعها محمد حموده وتصدي لها عاطف نصحي .

وشهدت الدقيقه ٦٠ إحراز السيد كناشة لاعب دكرنس هدف التعادل من خطأ دفاعي للمنصورة.

التعادل رفع رصيد فريق المنصوره الي النقطه الـ 27 في المركز الرابع، ووصل فريق دكرنس إلى النقطه الـ 25 في المركز الخامس.

طاقم التحكيم

محمود البنا "ساحة"
أحمد لطفى "مساعد أول"
أحمد نبيل "مساعد ثانى"

مراقبي المباراة
ك/حسن على "حكام"
ك/عاطف فرغلى "مسابقات"



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