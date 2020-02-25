نقابة البناء والأخشاب تنعى الرئيس الأسبق مبارك

نعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم.



وأكدت النقابة في بيانها، أن الرئيس الأسبق قدم لوطنه الكثير باعتباره واحدا من أبناء القوات المسلحة، ولا يمكن لأحد أن يغفل بطولاته في حرب أكتوبر المجيدة 1973.



وأشارت النقابة العامة، إلى أن حسني مبارك كانت له العديد من المواقف الوطنية، في الحفاظ على الدولة المصرية والدفاع عنها وتوجهت النقابة بخالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.