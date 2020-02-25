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شيخ الأزهر يهنئ مجدي يعقوب بتقلده وشاح "العمل الإنساني"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:50 م
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الإمام الأكبر أحمد الطيب
الإمام الأكبر أحمد الطيب
محمود الجلاد
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيا بالدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل بدولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب صناع الامل شيخ الأزهر

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