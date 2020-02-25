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حسن راتب يخصص جائزة علمية باسم "مبارك".. ويطلق اسمه على أكبر قاعات جامعة سيناء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:46 م
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الفجر
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قرر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إطلاق اسم الرئيس الراحل حسني مبارك، على قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة سيناء، وهي القاعة الأكبر داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تم انشائها بقرار جمهوري، أثناء تولي الرئيس الراحل مبارك مهام رئاسة الجمهورية؛ وذلك في لمسة وفاء، وتقديرًا لتاريخ الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

كما أعلن "راتب" في بيان له، إطلاق جائزة سنوية في مجال البحث العلمي، تحمل اسم "مبارك"، وذلك بالتعاون بين جامعة سيناء ومؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار، تخليدًا لذكرى الرئيس الراحل.

يذكر أن جامعة سيناء تأسست بالقرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2005 طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة، والذي استبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 302 لسنة 2010.

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