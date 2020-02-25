الموت يفجع الفنان الشاب أحمد كشك

رحل عن عالمنا منذ قليل والد الفنان أحمد كشك، حيث أعلنت زوجته الفنانة بسمة ماهر عن وفاته ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت منشورًا قالت فيه :"لا حول ولا قوة الا بالله توفي الي رحمة الله والد زوجي أحمد كشك".





والجدير بالذكر أنَّ أحمد كشك عرض له مؤخرًا مسلسل "بحر"، والمسلسل بطولة ماجد المصري،حنان سليمان، عبدالرحمن أبو زهرة،محمد على رزق،نورهان،سلوي عثمان،سناء شافع،محمد دياب، ثراء جبيل، أشرف ذكي، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي.