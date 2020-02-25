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نقابة المحامين تطلق تطبيقا لها على جوجل بلاي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:47 م
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التطبيق
التطبيق
أسماء قورة - آيات عامر
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أطلقت نقابة المحامين، أول تطبيق إلكتروني رسمي لها، كإصدار تجريبي لمدة 15 يوما، وقد أصبح متوفرا على برنامج تحميل جوجل بلاي، وقريبا على آب ستور لتحميله مجانًا على جميع الهواتف المحمولة الذكية، ويحمل إسم (نقابة المحامين المصرية).

ويتمكن المحامون من خلال التطبيق من الاستعلام عن القيد، واشتراكات العلاج، وغيرها من الخدمات المهمة التي تقدمها النقابة.

ويضم التطبيق قسم يشمل مكتبة المحامي القانونية الذي يتوفر فيها العديد من الكتب والموسوعات والتشريعات وغيرها، إلى جانب جزء خاص بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

وتضم أقسام التطبيق؛ تاريخ النقابة، وتشرح تشكيل المجلس، وصفة كل عضو فيه، وقسم خاص بالنقابات الفرعية، وجميع عناوينها وأرقامها.

وتضم أقسام التطبيق أيضا؛ أخبار النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وكل ما يهم المحامين، إلى جانب قسم خاص بالفيديوهات الخاصة بالنقابة.

وتعمل النقابة جاهدة على تطوير وتحديث البرنامج وتلافي أي أخطاء تقنية قد تظهر خلال فترة الإصدار التجريبي، وتتلقى المقترحات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني
[email protected]
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين جوجل بلاي تطبيق إلكتروني

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