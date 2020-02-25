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أحمد جمال ينعى الرئيس محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:40 م
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احمد جمال
احمد جمال
سيدة صادق
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قام اليوم العديد من عمالقة الوسط الفني بنعي الفقيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بنبرة من الحزن والأسي.

ونشر الفنان "جمال"، صورة للرئيس مبارك وذلك لنعية حيث رحل اليوم عن عالمنا وذلك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "جمال"، على الصورة قائلاً: "البقاء والدوام لله وفاة  الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نسأل الله له الرحمة والمغفرة وخالص التعازي لأسرتة وذوية".

وعلى الجانب الآخر عبر كثير من نجوم الفن عبر صفحاتهم الشخصية علي السوشيال ميديا عن مدي حزنهم لفقد الرئيس مبارك. 

يذكر أن الرئيس محمد حسني مبارك حكم مصر بعد الرئيس السادات لمدة ثلاثون عاماً وتم خلعة في يناير 2011.

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