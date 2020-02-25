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عضو مجلس الزمالك يكشف تفاصيل هجوم الأهلي على شيكابالا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ما دار من جانب جماهير الأهلي في مباراة القمة بالسوبر المصري الماضية.

وأكد أن شيكابالا تعرض لهتافات عنصرية من جانب جماهير النادي الأهلي منذ بداية اللقاء بشكل غريب.

وحصد الزمالك كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وأشار إلى أن شيكابالا لم يرد على جماهير الأهلي طوال اللقاء وكان تركيزه مع نهاية اللقاء وكان ما فعله عقب نهاية المواجهة بمثابة رد فعل فقط.

وتعرض شيكابالا لعقوبة من جانب لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 8 مباريات بسبب ما حث منه عقب مباراة السوبر الماضية.
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