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مفاجأة.. توني كروس يكشف سبب رحيله عن بايرن ميونخ

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:39 م
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بوابة الفجر
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كشف الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

رحيل كروس عن بايرن ميونخ
ولعب كروس في صفوف نادي بايرن موينخ منذ عام 2007 وحتى عام 2014.

ثم انضم توني كروس إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2014 واستمر مع الفريق حتى الآن.

كروس يكشف عن سبب رحيله عن بايرن ميونخ
واكد كروس أنه كان سعيد جدا فترة تواجد بيب جوارديولا في تدريب الفريق وعلى الرغم أنه عرض عليه الاستمرار قبل أن يرحل إلى ريال مدريد ولكنه رفض خوفا من رحيل بيب عن الفريق.

وقال توني كروس في تصريحات صحفية: "جوارديولا أراد مني البقاء في البايرن، لكن ما الفائدة لو جددت وغادر بعدها ؟ أحببت اللعب معه لمدة عام وكان هناك الكثير لنفعله معًا لكنني أُريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، لذلك لا أظن بأننا سنجتمع معًا مرة أخرى".

وأضاف: "لا زلنا على تواصل مستمر وعلاقتنا جيدة على الرغم من ذهابه لـ مانشستر سيتي، لن أنسى كل ما تعلمته منه".

مشاركات توني كروس مع ريال مدريد هذا الموسم
وقد شارك توني كروس في 34 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.
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