Advertisements
Advertisements
Advertisements

بهذه الكلمات.. أمير كرارة يودع الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:19 م
Advertisements
أمير كرارة
أمير كرارة
لمياء علي
Advertisements
حرص الفنان أمير كرارة، على نعي وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشر كرارة صورة للرئيس الراحل وعلق بكلمات مؤثرة قائلًا: ‏‎‏وداعا رئيس مصر الاسبق محمد حسني مبارك.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

كما حرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أصالة لـ علاء مبارك: الله يعينكم على الفراق

لطيفة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: رحم الله البطل

نيللي كريم ناعية "مبارك": "لك كل الاحترام والتقدير"

إسعاد يونس تنعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

"بكلمات مؤثرة".. رامي إمام ينعى الرئيس الأسبق مبارك

حسين الجسمي ناعيًا "مبارك": خالص العزاء والمواساة لأسرته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status