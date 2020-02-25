بهذه الكلمات.. أمير كرارة يودع الرئيس الأسبق حسني مبارك

حرص الفنان أمير كرارة، على نعي وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



ونشر كرارة صورة للرئيس الراحل وعلق بكلمات مؤثرة قائلًا: ‏‎‏وداعا رئيس مصر الاسبق محمد حسني مبارك.



جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.



كما حرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



