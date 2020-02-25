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تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، على التعليق بشكل قوي بشأن انسحاب الزمالك من خوض مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

 

ونشر ماجد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدروس التي تعلمها أشبال الزمالك من أحداث رحلة ميت عقبة، الادعاء والكذب والتمثيل بغير الحقيقة وتعطيل الطريق العام".

 

وتابع: "عدم احترام الاتحاد المنظم للبطولة، الشهادة الزور في التحقيقات، وعدم احترام الجمهور وطاعة الرئيس المباشر طاعة عمياء ولو في الخطأ".

 

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد قرر عدم خوض فريق الزمالك لمباراة القمة مع الأهلي أمس بالدوري في ظل ارتباط الأبيض بمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأعلن الزمالك خوض اللقاء بمجموعة من الناشئين والشباب لكن الحافلة التي تقلهم لم تصل لملعب القمة التي ألغيت.

 

واختتم سامي تصريحاته قائلا: "عفا الله عن ناديكم الرائع من كل مكروه".

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