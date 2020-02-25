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كروس يتحدث عن علاقته بجوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث اللاعب الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.


وقال كروس في تصريحات صحفية : "‏طوارديولا أراد مني البقاء في البايرن، ولكن ما الفائدة لو جددت وغادر بعدها ؟، وأحببت اللعب معه لمدة عام".


وأضاف : "كان هناك الكثير لنفعله معًا لكنني أُريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، ولذلك لا أظن بأننا سنجتمع معًا مرة أخرى، ‏ولا زلنا على تواصل مستمر وعلاقتنا جيدة على الرغم من ذهابه لـ مانشستر سيتي، ولن أنسى كل ما تعلمته منه".


يذكر أن بيب جوارديولا قد درب توتي كروس خلال فترة توليه قيادة تدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني.

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