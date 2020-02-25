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كورونا يجتاح إسبانيا ويصيب مشجعي فالنسيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إصابة مشجعين إثنين من فالنسيا بفيروس كورونا وأنه هناك إشتباه بحالات أخرى.

ونقلت وسائل إعلامية إسبانية عن وزارة الصحة الإسبانية بأن هؤلاء المشجعين كانوا متواجدين منذ أيام في مدينة ميلان الإيطالية لمساندة فريقهم فالنسيا أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أنه قد تم إكتشاف أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم لومباردي شمال إيطاليا الذي توجد فيه مدينة ميلان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بسبب ذلك تم تأجيل أربع مباريات في بطولة الدوري الإيطالي وتم الإعلان عن إقامة بعض المباريات في الأسبوع المقبل بدون جمهور.

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