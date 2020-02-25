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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة نابولي ضد برشلونة
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:04 م
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حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020، أبرزها مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.
نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"
تشيلسي ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق يوسف سيف.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"
تشيلسي ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق يوسف سيف.
نابولي ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق علي محمد علي.
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