أسعار النفط تتعافي خلال التعاملات اليوم الثلاثاء





تعافت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن صرح فانح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية بأنه من الممكن خفض تقديرات نمو الطلب على الخام بسبب فيروس الصين.





وزاد عدد ضحايا الفيروس 508 حالة مؤكدة جديدة و 71 حالة وفاة جديدة حتى أمس، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.





وخارج الصين، أبلغت كوريا الجنوبية عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس "كورونا" في البلاد إلى 893 حالة إصابة.





ويترقب المستثمرون إعلان البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء الأرقام الرسمية.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 56.31 دولار للبرميل.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 0.2 المائة ليسجل 51.56 دولار للبرميل.