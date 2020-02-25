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بومبيو: إيران تعمدت إخفاء تفاصيل حول انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:55 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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قال وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو، إنه تم اتخاذ إجراءات لمنع انتشار فيروس كورنا على الأراضي الأمريكية.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، أن إيران تعمدت إخفاء تفاصيل حول انتشار فيروس كورونا، وتم وضع قيود على السفر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد عدم السماح لموسكو وغيرها التدخل في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا رفضه الحل العسكري في سوريا.

وتابع: "توصلنا إلى فرصة تاريخية لوقف إطلاق النار في أفغانستان".

ويذكر أن شدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية أو أنها ستواصل دفع ثمن تمويلها للإرهاب.

والجمعة، أعادت منظمة "مجموعة العمل المالي" (فاتف) فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المنظمة، في بيان، في ختام اجتماع في باريس "نظراً لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقاً لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".

 وكانت "فاتف" المنظمة الحكومية التي أنشئت في عام 1989، علقت العقوبات مؤقتاً في 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية. 

وتضم اللائحة السوداء للمنظمة الدولية كوريا الشمالية وإيران.


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الكلمات المفتاحية

مايك بومبيو فيروس كورونا تفاصيل ايران

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