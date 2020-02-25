الجار الله: الكويت بأكملها حزينة على وفاة مبارك

قال الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجار الله، إن الكويت بأكملها حزينة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، منوهًا بأن يوم رحيل "مبارك" يوفق يوم عيد تحرير الكويت، مشددًا على أن "مبارك" أحد من ساهموا في تحرير الكويت بشكل ملحوظ.





وأوضح "الجار الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه كان له تواصل واتصال مع الرئيس مبارك على مدار فترة حكمه، وكان رجل محب لبلده وعروبته وإخوانه في مجلس التعاون، وكان رجل نصوح ورحل وثوبه أبيض بعد أن برأ القضاء العادل نجليه من التهم التي ركبوها لهم الإخوان وهم براء منها.



