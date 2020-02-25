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"تركي آل الشيخ" ينعي مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:41 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر
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أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خالص تعازيه بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏رحمك الله 🙏🏻... تعزيتي لعائلة الفقيد ولشعب مصر والقيادة 🇸🇦🇪🇬 

وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير 2011.

وأجرى الرئيس الأسبق مبارك صباح اليوم جراحة عاجلة في الأمعاء أسفرت عن مضاعفات أودت بحياته.

وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".

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الكلمات المفتاحية

ينعي وفاة مبارك تركي آل الشيخ التاسعة

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