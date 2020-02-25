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بمواصفات مذهلة.. شيفروليه تطرح Corvette C8 الجديدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:43 م
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بوابة الفجر
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كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن أيقونتها Corvette C8 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك سحب طبيعي أوسط ثماني الأسطوانات V8 سعة 6.2 لتر ويزأر بقوة 369 كيلووات/495 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 637 نيوتن متر.

وتنطلق السيارة Corvette C8 السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في زمن أقل من 3 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 310 كلم/س.

وتتمتع السيارة Corvette C8 الجديدة بطابع عملي؛ حيث إنها تشتمل على اثنين من صناديق الأمتعة بسعة حمولة تبلغ 360 لترا من الأمتعة وعنصر السقف القابل للفك لتتحول السيارة الكوبيه حينئذ إلى موديل Targa مكشوف، ومن المقرر أيضا إطلاق موديل كابريو خلال العام الجاري.
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