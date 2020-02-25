غدًا.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، غدًا الأربعاء الموافق 26 فبراير وحتى 4 مارس المقبل معرض الكتاب بكلية حاسبات الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، بحضور عميد الكلية الدكتور أسامة إمام ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.





المعرض يضم مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات الهيئة (النشر العام والسلاسل في كافة المجالات وإصدارات مكتبة الأسرة) بخصم يصل إلى 20% على إصدارات الهيئة، و10% على إصدارات مكتبة الأسرة.





والمعرض يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.