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غدًا.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:04 م
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جامعة حلوان
جامعة حلوان
أحمد رمضان متولي
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تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، غدًا الأربعاء الموافق 26 فبراير وحتى 4 مارس المقبل معرض الكتاب بكلية حاسبات الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، بحضور عميد الكلية الدكتور أسامة إمام ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

المعرض يضم مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات الهيئة (النشر العام والسلاسل في كافة المجالات وإصدارات مكتبة الأسرة) بخصم يصل إلى 20% على إصدارات الهيئة، و10% على إصدارات مكتبة الأسرة.

والمعرض يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
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