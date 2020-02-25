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حسين الجسمي ناعيًا "مبارك": خالص العزاء والمواساة لأسرته
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:03 م
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لمياء علي
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حرص الفنان حسين الجسمي على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق الجسمي بكلمات مؤثرة قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ومحبيه ، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وعلق الجسمي بكلمات مؤثرة قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ومحبيه ، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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