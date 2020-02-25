حسين الجسمي ناعيًا "مبارك": خالص العزاء والمواساة لأسرته

حرص الفنان حسين الجسمي على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق الجسمي بكلمات مؤثرة قائلًا: ‏‎‏إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل ⁧‫محمد حسني مبارك‬⁩ ومحبيه ، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان



جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.