استشاري سمنة ينصح بمشروبات تساعد على حرق دهون الجسم

كشف الدكتور هشام الوصيف، استشاري السمنة والنحافة، عن بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وتؤدي لانقاص الوزن.





وأوضح "الوصيف"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أهم مشروب يساهم في حرق الدهون هو المياه، وينبغي تناول من 2-3 لتر مياه يوميًا، والتي يمكن الاستعاضة عنها بالمشروبات الدافئة بعيدًا عن الكافين حتى لا تكون مدرة للبول، منوهًا بأن المشروبات الساخنة وحتى المشروبات التي بها كافيين تساهم في زيادة معدلات الحرق من 5-10%.



