نجوم الفن والإعلام ينعون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

رحل عن عالمنا اليوم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقام عدد كبير من نجوم الفن بتوجيه النعي له، ويرصد " الفجر الفني "، أبرز النجوم الذين قامت بمواساة أسرته.



نعى محمد فؤاد قائلاً :"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رحمة الله علي واحد من قادة حرب العزة و الكرامة، حرب اكتوبر المجيدة، رحمة الله علي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، الله يرحمه و يغفر له و ينزله فسيح جناته".



نعى رامي إمام قائلاً :"البقاء لله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خالص التعازي للأسرة الكريمة، ربنا يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة و يمنح أسرته الصبر و السلوان".



نعى صلاح عبد الله قائلاً :"وكأن وعده للشعب بأنه سيموت على أرض وطنه ويدفن تحت ترابه كان رجاءً ودعاءً للمولى عز وجل، وصباح اليوم لبى الرحمن الرجاء والدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".



نعت إليسا قائلة :"مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وانشالله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل".



نعى الإعلامي عمرو أديب قائلاً:"رحم الله الرئيس محمد حسنى مبارك كان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، له ما له وعليه ما عليه، واذكروا محاسن موتاكم".



نعت إلهام شاهين قائلة :"الله يرحم الرئيس مبارك،كان شخصية وطنية عظيمة،حارب من أجل مصر هو و زملاؤه، و أعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا، والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده فى كل ما نسب إليهم، نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض،و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك و يحترموك و يقدروا وطنيتك و إنجازاتك و حبك لمصر و خوفك عليها،ولا يوجد حاكم فى الكون إتفقت عليه كل الآراء،لكل حكم إيجابياته و سلبياته، نشكرك على كل الإيجابيات،و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ على سلامة المصريين،ولم تترك مصر،و أصريت أن تموت على أرضها، تعلمنا منك الشجاعة و الإنتماء للوطن، و الآن كل الكلمات لن توفيك حقك، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك و أبناءك العزاز، و نعزى أنفسنا أيضًا، و ندعو لك بالرحمة و أن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله".



نعى أبو تريكة قائلاً :"رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته، وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع".





نعى عمرو دياب قائلاً :" إن لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".



نعى محمد هنيدي قائلاً :"البقاء لله في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".



نعى حسين الجسمي قائلاً :" ‏إن لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل ⁧‫محمد حسني مبارك‬⁩ ومحبيه ، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".



نعت نيللي كريم قائلة:"إنّ لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك،ليك كل الاحترام والتقدير".