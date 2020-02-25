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الإفتاء: الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء، إن التشفِّيَ والشماتة في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة وللفطرة الإنسانية السليمة.

واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بحديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الرحمة الإنسانية تحمل على الحزن والبكاء مهما كان حال الميت، لقد قام النبى - صلى الله عليه وسلم- لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودي قال « أليست نفسًا»، رواه البخاري ومسلم.
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الكلمات المفتاحية

حال الميت الشماتة الإفتاء

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