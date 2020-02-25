الإفتاء: الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا



واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بحديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".



وأشارت دار الإفتاء إلى أن الرحمة الإنسانية تحمل على الحزن والبكاء مهما كان حال الميت، لقد قام النبى - صلى الله عليه وسلم- لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودي قال « أليست نفسًا»، رواه البخاري ومسلم.



قالت دار الإفتاء، إن التشفِّيَ والشماتة في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة وللفطرة الإنسانية السليمة.