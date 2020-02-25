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تامر عبدالمنعم يشكر "السيسي" على تشييع جنازة عسكرية لمبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:57 م
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تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
روان هيثم محمد
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نشر الفنان تامر عبد المنعم شاكرا للرئيس "عبد الفتاح السيسي" وللدولة على موقفهم تجاه جنازة الرئيس الأسبق الراحل "حسني مبارك" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد المنعم" قائلا: كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي وللدولة المصرية على الموقف المشرف تجاه الرئيس مبارك سواء بإعلان الحداد أو بإقامة جنازة العسكرية له.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا:ده مش فضل من حد ده واجب لأعظم رئيس خدم مصر والامة العربية، عاش بطل ومات بطل.

وفي سياق أخر قدم "عبد المنعم" العديد من الأعمال الفنية منها سهرة المراقب، أغلى من حياتي، كاريوكا، أميرة في عابدين، العراف، أمير الظلام، معالي الوزير، هز وسط البلد، المشخصاتي.

وشارك "عبد المنعم" في عدة مسرحيات منها بودي جارد، ربنا يخلي جمعة، الزعيم، وهم الحب.
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