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إيمي طلعت زكريا تروي تفاصيل مقابلة مبارك لوالدها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:10 م
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طلعت زكريا ومبارك
طلعت زكريا ومبارك
سيدة صادق
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نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لوالدها مع رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك وذلك لتحكي قصة مساعدة رئيس الجمهورية لوالدها أثنا مرضة وأيضا لتخبرنا عن سر مقابلة والدها بالراحل" الرئيس حسني مبارك.

وعلقت "إيمي"، على الصورة قائلة: "رد الجميل.. كان بابا بيحكيلي عن مقابلته للرئيس لأول مرة وكان راجع فرحان اوي بصرف النظر عن انه وقف جنبة ورجعه مصر بعد رحلة علاج طويلة في باريس وبعد رجوع بابا من فرنسا وتماثلة الشفاء كلمة الرئيس في التليفون وقالة نفسك في إية يا طلعت قالة إني أشوفك يا ريس وفعلاً بعد عام من المكالمة دي كلمة مكتب الرئاسة وقالة في ميعاد مع الرئيس غداً وافتكر اليوم دا كويس بابا مانامش لحد معاد المقابلة وأول الريس ما شافه بابا قالة انت جاي تقابل رئيس جمهوريه يا طلعت مش لابس بدلة ليه جاي بقميص وبنطلون وضحك معاه قالة من كتر التوتر يا ريس معرفش أنا بلبس إية قد إية كان راجل جميل ربنا يرحمك يا ريس انت وبابا وكل أمواتنا، لحد الآن إحنا علي تواصل مع علاد مبارك وديما بيسال علينا".

يشار أنة رحل اليوم عن عالمنا الرئيس محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر لمدة ثلاثون عاماً ثم قام الشعب بخلعة بغد أن قامو بثورة يناير 2011،شارك مبارك في حرب اكتوبر وهو صاحب أول ضربة جوية.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا شارك في العديد من الأعمال السينيمائية والتليفزيونية كان منها فيلم طباخ الريس وكان يقوم بدور طباخ الريس
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