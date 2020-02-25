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اسكتلندا تعتزم الموافقة على مجانية المنتجات الصحية لجميع النساء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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من المقرر أن يوافق البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على خطط لجعل المنتجات الصحية متاحة مجانًا لجميع النساء - وبهذه الخطوة تعتبر أول دولة في العالم تقوم بذلك.

ومن شأن التشريع أن يجعل منتجات مثل السدادات القطنية والفوط الصحية مجانية لجميع النساء في اسكتلندا، وهي متاحة في الأماكن العامة المخصصة مثل المراكز المجتمعية ونوادي الشباب والصيدليات.

من المتوقع أن تحصل الخطة على أول تصويت في البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة "رويترز".

اقترحت المشرعة الاسكتلندية، مونيكا لينون، مشروع "منتجات الدورة الشهرية أن تتوفر مجانًا"، التي قدمت لأول مرة مسودة اقتراح في عام 2017. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة حوالي 24.1 مليون جنيه إسترليني (31.24 مليون دولار).

وقالت: "هذه ليست عناصر فاخرة. إنهما ضروريان حقًا ويجب ألا تضطر أي سيدة في اسكتلندا إلى الاستغناء عن منتجات الدورة الشهرية"، مضيفًة، أن مشروع القانون يتعلق بـ "كرامة الدورة الشهرية".

وأضافت: "نحن نغير الثقافة ومن المثير حقًا أن الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم تراقب عن كثب لمعرفة ما الذي نفعله".

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