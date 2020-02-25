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إسعاد يونس تنعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:45 م
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إسعاد يونس
إسعاد يونس
مي مرسي
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نعت الفنانة إسعاد يونس،وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،من خلال مشاركتها صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ودعت له بالرحمة من خلال التعليقات قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله على الرئيس الأسبق لمصر،الرئيس حسني مبارك".

ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتنحى عنها غقب ثورة الشعب عليه في 25 يناير.

والجدير بالذكر أن حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام بعد صراع طويل مع المرض وذكر ابنه علاء أن والده دخل العناية المركزة في آخر أيامه بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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