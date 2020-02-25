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ملك البحرين يعزي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:14 م
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ملك
ملك
وكالات
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قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين،  خالص التعازني والمواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معربا عن صدق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.


واستذكر ملك البحرين الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً جلالته بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.


كما بعث برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اعتباراً من غد الأربعاء.

وكانت الرئاسة المصرية نعت في وقت سابق حسني مبارك الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً بأحد المستشفيات العسكرية.

وقالت الرئاسة في بيان لها " تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وأضاف البيان: "تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠".

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الكلمات المفتاحية

وفاة ملك البحرين محمد حسني مبارك تعازي الرئيس المصري الاسبق

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