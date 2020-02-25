حارب من أجل وطنه.. التفاصيل الكاملة لنعي الكنائس المصرية الرئيس الأسبق مبارك

نعت الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عثمر يُناهز الـ 91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



وقام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم نعى كما تقدمت الكنيسة بخالص العزاء لأسرة الراحل ولقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة ولكافة مؤسسات الدولة، داعين الله أن يتغمده برحمته الجزيلة ونص البيان الرسمى على الآتى: ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة مؤكدا البيان على تحمل الرئيس الأسبق مسئولية الوطن في ظرف عصيب واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد.



كما أكد البيان على ما قاله الرئيس الأسبق قبل تنحيه: "هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت. وإن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون. وسيحكم التاريخ عليَّ وعلى غيري بما لنا أو علينا">



كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق،بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيانا رسميا تنعي فيه الكنيسة السيد حسني مبارك ونص البيان على الآتى: تنعي الكنيسة الكاثوليكيه بمصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السيد محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والتى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم بخالص العزاء لكل مؤسسات الدولة.





كما نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، وأحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة، كما تقدمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التعزية لأسرة الراحل وللسادة قيادات وجنود القوات المسلحة، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.