Advertisements
Advertisements
Advertisements

حارب من أجل وطنه.. التفاصيل الكاملة لنعي الكنائس المصرية الرئيس الأسبق مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:25 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
Advertisements
نعت الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عثمر يُناهز الـ 91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم نعى كما تقدمت الكنيسة بخالص العزاء لأسرة الراحل ولقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة ولكافة مؤسسات الدولة، داعين الله أن يتغمده برحمته الجزيلة ونص البيان الرسمى على الآتى: ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة مؤكدا البيان على تحمل الرئيس الأسبق مسئولية الوطن في ظرف عصيب واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد.

كما أكد البيان على ما قاله الرئيس الأسبق قبل تنحيه: "هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت. وإن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون. وسيحكم التاريخ عليَّ وعلى غيري بما لنا أو علينا">

كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق،بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيانا رسميا تنعي فيه الكنيسة السيد حسني مبارك ونص البيان على الآتى: تنعي الكنيسة الكاثوليكيه بمصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السيد محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والتى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم بخالص العزاء لكل مؤسسات الدولة.


كما نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، وأحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة، كما تقدمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التعزية لأسرة الراحل وللسادة قيادات وجنود القوات المسلحة، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك مصر الكنائس المسيحية اخبار

أخبار تهمك

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ ساعتين

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

البطريرك إبراهيم إسحق يهنئ الأنبا نجيب بعيد القديس أنطونيوس الكبير

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يدين حادث هجوم سيارة الشرطة التابعة لقسم النزهة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يدين حادث الشيخ زويد الرهابي

الكنيسة الكاثوليكية تنعى ضحايا الانفجارات بسيرلانكا

الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء حادث العريش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:25 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

03:35 م

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status