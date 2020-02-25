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نيللي كريم ناعية "مبارك": "لك كل الاحترام والتقدير"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:43 م
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نيللي كريم
نيللي كريم
لمياء علي
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نعت الفنانة نيللي كريم وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نيللي كريم بكلمات مؤثرة وقالت: ‏‎إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ليك كل الاحترام والتقدير.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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