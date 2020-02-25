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لطيفة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: رحم الله البطل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:41 م
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لطيفة
لطيفة
لمياء علي
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نعت الفنانة لطيفة، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لطيفة قائلة: "‏‎رحم الله الرئيس البطل محمد حسني مبارك".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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