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لطيفة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: رحم الله البطل
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:41 م
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لمياء علي
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نعت الفنانة لطيفة، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت لطيفة قائلة: "رحم الله الرئيس البطل محمد حسني مبارك".
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وعلقت لطيفة قائلة: "رحم الله الرئيس البطل محمد حسني مبارك".
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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