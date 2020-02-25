لطيفة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: رحم الله البطل

نعت الفنانة لطيفة، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لطيفة قائلة: "‏‎رحم الله الرئيس البطل محمد حسني مبارك".



يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.