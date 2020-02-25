Advertisements
Advertisements
Advertisements

بكلمات مؤثرة.. لميس الحديدي تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:38 م
Advertisements
لميس الحديدي
لميس الحديدي
هبة أحمد
Advertisements
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بكلمات مؤثرة، وذلك من وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت لميس تغريدة قالت فيها :"رحم الله الرئيس السابق مبارك، اجتهد فأصاب، و اجتهد فأخطأ، كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر و حكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث،يومًا ما يكتب التاريخ كلمته، الكلمة الأخيرة في دار الحق".

محمد حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى الحكم يوم14 أكتوبر 1981، وظل يحكم مصر حتى تنحيه يوم 11 فبراير 2011، ورحل عن اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 92 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الرئيس السابق مبارك افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ ساعتين

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 13 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

"مصر تطوي صفحة كبيرة من تاريخها الحديث".. هكذا نعت إليسا حسني مبارك

"نعتذر لك كل ما تعرضت له من ظلم".. إلهام شاهين تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

رحم الله قائد الضربة الجوية الأولى.. أحلام تنعي الرئيس الأسبق مبارك

التفاصيل الكاملة لوفاة مبارك.. واستعدادات خاصة لمراسم الدفن

محمد فؤاد ينعى وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:25 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

03:35 م

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status