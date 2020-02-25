بكلمات مؤثرة.. لميس الحديدي تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بكلمات مؤثرة، وذلك من وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت لميس تغريدة قالت فيها :"رحم الله الرئيس السابق مبارك، اجتهد فأصاب، و اجتهد فأخطأ، كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر و حكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث،يومًا ما يكتب التاريخ كلمته، الكلمة الأخيرة في دار الحق".



محمد حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى الحكم يوم14 أكتوبر 1981، وظل يحكم مصر حتى تنحيه يوم 11 فبراير 2011، ورحل عن اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 92 عامًا.