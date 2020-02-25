Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. جاريدو مديراً فنياً للوداد البيضاوي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، تعيين الإسباني كارلوس جاريدو مديرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وقرر مسئولو الفريق المغربي تعيين جاريدو بشكل رسمي، خلفا لسباستيان ديسابر، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

 

وحرص مجلس إدارة النادي على إقالة ديسابر، بسبب سوء أداء الفريق، رغم نجاحه لقيادته لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويلتقي الوداد المغربي مع نظيره النجم الساحلي السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكان الوداد المغربي خسر ثاني مبارياته على التوالي في بطولة الدوري المغربي الممتاز، بعد خسارة مفاجئة أمام فريق يوسفية برشيد بنتيجة 3-2.

 

ويتربع فريق الوداد حاليا على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري المغربي بعد 17 جولة برصيد 33 نقطة مع انتظار مواجهات الرجاء المغربي المؤجلة.

Advertisements

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 13 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:25 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

03:35 م

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status