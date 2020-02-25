عاجل.. جاريدو مديراً فنياً للوداد البيضاوي

أعلن مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، تعيين الإسباني كارلوس جاريدو مديرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر مسئولو الفريق المغربي تعيين جاريدو بشكل رسمي، خلفا لسباستيان ديسابر، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وحرص مجلس إدارة النادي على إقالة ديسابر، بسبب سوء أداء الفريق، رغم نجاحه لقيادته لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الوداد المغربي مع نظيره النجم الساحلي السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد المغربي خسر ثاني مبارياته على التوالي في بطولة الدوري المغربي الممتاز، بعد خسارة مفاجئة أمام فريق يوسفية برشيد بنتيجة 3-2.

ويتربع فريق الوداد حاليا على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري المغربي بعد 17 جولة برصيد 33 نقطة مع انتظار مواجهات الرجاء المغربي المؤجلة.