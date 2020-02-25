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أحمد موسى: سألت مبارك عن تسليمه البلاد للجيش.. وهكذا أجاب
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:12 م
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رقية جمال
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سأل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب تسليمه إدارة شئون البلاد للقوات المسلحة، فأجابه أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة البلاد ولا بديل لها، منوهًا بأن "مبارك" قال له: "لو لم أسلم البلاد للقوات المسلحة لكان الإخوان مسكوها وحدثت أزمة كبيرة، وتسليم البلد للقوات المسلحة لكونها قادرة على حمايتها من الانهيار".
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن رؤية الرئيس الأسبق مبارك، كانت صائبة، وحمت القوات المسلحة المصرية مصر من السقوط، وأوصلتنا لما نحن فيه الآن، مشددًا على أن مبارك قدم لمصر الكثير ولم يدخلها في حرب أهليه.
وتابع "موسى"، أن "مبارك" رفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي باراك اوباما، قبل إلقاءه خطابه في 10 فبراير 2011، وأكد فيما بعد أنه فعل ذلك حتى لا يكون ما فعله بطلب أمريكي، منوهًا بأنه تحدث مع أوباما بعد الخطاب، فطلب منه تشكيل مجلس رئاسي، فرفض ذلك وقال له لو كان يريد المصريين ذلك لفعله، مشيرًا إلى أن "مبارك"، رفض إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في مصر.
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