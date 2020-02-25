Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير السنغال بالقاهرة: منهج الأزهر المعتدل جعله قبلة الدارسين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:08 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
Advertisements
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير إليي سايبي، سفير جمهورية السنغال في القاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف به 330 طالبًا وطالبة من السنغال يدرسون في المراحل التعليمية المختلفة، ويقدم الأزهر 44 منحة علمية كل عام لأبناء السنغال، وهناك 41 مبعوثًا أزهريًّا في السنغال، مؤكدًا أن دعم الأزهر للقارة الأفريقية والسنغال يأتي إيمانًا بدور العلم والدين في نهضة القارة وحمايتها من الأفكار والجماعات المتطرفة.

من جانبه، عبر سفير السنغال عن ثقته واعتزازه بما يقدمه الأزهر من خدمة ورعاية لطلاب وطالبات السنغال، وأن هذا هو المنتظر دائمًا من مؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن منهج الأزهر الوسطي المعتدل جعله قبلة للدارسين من شتى بقاع الأرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منهج شيخ الأزهر السنغال

أخبار تهمك

عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قوافل الأزهر الدعوية والتعليمية تواجه الفكر المتطرف

المشاركون بمؤتمر "خريجي الأزهر": تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية ضرورة

"المحرصاوي" يكرم طالبات "طب أسنان بنات" الأزهر المتميزات

خلال استقباله السفير الماليزي.. الطيب: الأزهر يفتح أبوابه لكل طلاب العلم

شيخ الأزهر: القضاة أحد دروع الوطن ويحظون بثقة الشعب

سفير السعودية بالقاهرة: الأزهر منبر المنهج الوسطي في العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:25 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

03:35 م

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status