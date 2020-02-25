سفير السنغال بالقاهرة: منهج الأزهر المعتدل جعله قبلة الدارسين

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير إليي سايبي، سفير جمهورية السنغال في القاهرة.



وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف به 330 طالبًا وطالبة من السنغال يدرسون في المراحل التعليمية المختلفة، ويقدم الأزهر 44 منحة علمية كل عام لأبناء السنغال، وهناك 41 مبعوثًا أزهريًّا في السنغال، مؤكدًا أن دعم الأزهر للقارة الأفريقية والسنغال يأتي إيمانًا بدور العلم والدين في نهضة القارة وحمايتها من الأفكار والجماعات المتطرفة.



من جانبه، عبر سفير السنغال عن ثقته واعتزازه بما يقدمه الأزهر من خدمة ورعاية لطلاب وطالبات السنغال، وأن هذا هو المنتظر دائمًا من مؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن منهج الأزهر الوسطي المعتدل جعله قبلة للدارسين من شتى بقاع الأرض.