تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة تجديد حبس كلا من، محمد عبدالغني ومحمود فتحي ومهاب الإبراشي، ١٥ يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.



ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.