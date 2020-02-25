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أصالة لـ علاء مبارك: الله يعينكم على الفراق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:26 م
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أصالة
أصالة
لمياء علي
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نعت الفنانة أصالة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت أصالة على تغريدة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، وغردت قائلة: ‏‎الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين.

ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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