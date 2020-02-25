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أصالة لـ علاء مبارك: الله يعينكم على الفراق
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:26 م
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لمياء علي
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نعت الفنانة أصالة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.
وعلقت أصالة على تغريدة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، وغردت قائلة: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين.
ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وعلقت أصالة على تغريدة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، وغردت قائلة: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين.
ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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