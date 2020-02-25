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"الوطنية للصحافة" تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:46 م
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الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ببالغ الحزن والأسى، وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدة أنه أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، وكان قائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، التي تولى فيها قيادة القوات الجوية.

 

وتقدمت الهيئة في بيان لها، بخالص العزاء لأسرته، ولضباط وجنود القوات المسلحة، وأبناء الشعب المصري، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.


وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما أعلنت الرئاسة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وتوفي "مبارك"، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

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