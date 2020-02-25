المفوضية الأوروبية تنصح الموظفين بعدم الذهاب إلى لومباردي بسبب كورونا

نصحت مفوضية الاتحاد الأوروبي موظفيها بعدم السفر إلى منطقة لومباردي بشمال إيطاليا بسبب مخاوف من فيروس كورونا وأبلغت المسؤولين الذين ذهبوا إلى المناطق الأكثر تضررًا في شمال إيطاليا بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين.

نصحت مفوضية الاتحاد الأوروبي موظفيها بعدم السفر إلى منطقة لومباردي بشمال إيطاليا بسبب مخاوف من فيروس كورونا وأبلغت المسؤولين الذين ذهبوا إلى المناطق الأكثر تضررًا في شمال إيطاليا بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين.

وحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نوصي موظفينا باستبدال الرحلات إلى لومباردي بمؤتمرات عن بعد".

وحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نوصي موظفينا باستبدال الرحلات إلى لومباردي بمؤتمرات عن بعد".