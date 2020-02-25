جهاز الإحصاء : إنخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10.8% في ديسمبر2019





أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر ديسمبر 2019 بنسبة 10.8 % لتبلغ 3.45 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 3.87 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له .





وكشف الجهاز، في بيان له اليوم ،عن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5 % حيث بلغت 2.59 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له.





وعلل الجهاز أسباب ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ؛منتجات البترول بنسبة 25.3 بالمائة، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.7 بالمائة، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.7 بالمائة، وبلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 6.5 بالمائة.





كما أعلن الجهاز عن انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق له وأهمها (بترول خام بنسبة 10.9 بالمائة، ملابس جاهزة بنسبة 1.9 بالمائة، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.6 بالمائة، وفواكه طازجة بنسبة 7.4 بالمائة).





كما أظهر البيان انخفاضا في قيمة الواردات بنسبة 6.2 بالمائة حيث بلغت 6.04 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 6.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له.





وأرجع الجهاز ذلك انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 40.6 بالمائة، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.4 بالمائة، قمح بنسبة 14.4بالمائة وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.9 بالمائة"، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق له وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 6.2 بالمائة، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.9 بالمائة، وأجهزة تليفون للأفراد بنسبة 26.8 بالمائة)