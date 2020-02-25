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إثر الجلسة الصلحية.. الجامعة العامة للبلديين تلغي إضرابها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:39 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قرّرت الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 26 و27 فيفري بكامل الولايات، بعد التوصل إلى اتفاق خلال جلسة صلحية عقدت أمس، مع ممثلين عن وزارات الشؤون المحلية والبيئة والمالية والوظيفة العمومية، وذلك بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبحسب نص محضر الجلسة التي نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، تم الاتفاق على الترفيع في منحة العمل الليلي، لتصبح سبعة دنانير في الليلة على أن يتم إصدار الأمر في ظرف ثلاثة أشهر، والترفيع في منحة الأوساخ من 30 دينارا إلى 75 دينارا، على أن يتم إصدار الأمر الحكومي في أجل أقصاه موفى شهر ماي القادم.

كما تم الاتفاق بين الجامعة العامة للبلديين والوزارات المذكورة، على الترفيع في منحة التكاليف الخاصة لجميع البلديين، وذلك بزيادة 20 دينار بداية من شهر سبتمبر 2020، و30 دينار بداية من شهر جانفي 2021، و50 دينار بداية من جانفي 2022، فضلا عن إصدار نظام أساسي خاص بالسلك الإداري للبلديات على غرار السلك الإداري للمجالس الجهوية.

ويذكر أن الجامعة العامة للبلديين، كانت قد هددت بالدخول في إضراب انطلاقا من الساعة منتصف الليل ليوم الأربعاء 26 فيفري إلى غاية منتصف ليلة 27 فيفري 2020، داعية إلى الامتناع عن تغطية كافة الانشطة بجميع المصالح التابعة للبلديات بمختلف أنحاء الولايات باستثناء مصلحة المقابر.
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