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برشلونة ضد أندية إيطاليا.. تفوق كاسح ولقبان مباشران وضربة مانولاس في المقدمة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:38 م
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برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي
عبد القادر عرابي
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يشهد ملعب سان باولو بمدينة نابولي الإيطالية مواجهة من العيار الثقيل، تلك التي تجمع فريقي نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك برشلونة سجلاً طيباً أمام أندية جنة كرة القدم، حيث شهدت المباريات السابقة علو كعب برشلونة، الذي تفوق في جميع المواجهات المباشرة معها، عدا فريق روما.

وخاض برشلونة 53 مباراة ضد أندية إيطاليا، حقق الفوز في 27 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، وتلقى 11 هزيمة.

وواجه برشلونة تقريباً أبرز الأندية الإيطالية، وهي يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان ولاتسيو وسامبدوريا وأودينيزي، في البطولات الأوروبية بمسمياتها المختلفة.

ويعد نادي إيه سي ميلان هو أكثر الأندية التي تقابل معها برشلونة في البطولات الأوروبية، حيث تقابلا خلال 19 مباراة، بينما تقابل مع يوفنتوس 11 مرة وإنتر ميلان خلال 10 مواجهات.

لقبان مباشران
استطاع برشلونة تحقيق لقبين مباشرين أمام أندية إيطاليا في دوري أبطال أوروبا، كان الأول أمام سامبدوريا عام 1992 وفاز بهدف دون رد، والثاني أمام يوفنتوس عام 2015 وتفوق برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

المواجهة الأولى
وستشهد مواجهات برشلونة ضد أندية إيطاليا منافساً جديداً وهو نادي نابولي، والذي لم يتواجه مع برشلونة من قبل في اي مواجهة رسمية.

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الكلمات المفتاحية

رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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