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إيطاليا تحقق في الأسعار الجنونية لكمامات فيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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فتحت السلطات في إيطاليا تحقيقًا في ارتفاع الأسعار عبر الإنترنت للكمامات الصحية وتعقيم المواد الهلامية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا، حسبما صرح اثناين من كبار القضاة، اليوم الثلاثاء.

وقال تيزيانا سيسيليانو، نائب رئيس نيابة ميلانو لـ"رويترز": "لقد قررنا فتح تحقيق بعد تقارير وسائل الإعلام عن الأسعار الجنونية التي جلبتها هذه المنتجات على مواقع المبيعات عبر الإنترنت في اليومين الأخيرين".

وأضاف "سيسيليانو": "ارتفع سعر الأقنعة على الإنترنت من سنت واحد إلى 10 يورو لكل زجاجة مطهر واحد لتر كان معروضًا للبيع الأسبوع الماضي مقابل 7 يورو، وكان يصل إلى 39 يورو أمس".

شهدت إيطاليا أكبر انتشار للمرض في أوروبا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 260 حالة وسبع حالات وفاة، معظمها في شمال البلاد المزدهر.

يقول العديد من الصيادلة، إن كميات كمامات النظافة ومعقمات اليد نفدت وأن الكثير من الناس قد تحولوا إلى مواقع على الإنترنت حيث ارتفعت الأسعار.

مع انتشار حالة الطوارئ، أصدرت الشرطة، أيضًا تحذيرات من أن مجرمين يمثلون مفتشين صحيين يستخدمون أوراق هوية مزورة لمحاولة الوصول إلى منازل الناس لسرقة أموال أو أشياء ثمينة أخرى.
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