القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

جماهير كرة القدم تواصل البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة و نابولي، وهي مباراة الذهاب لدوري أبطال أوروبا، دور الستة عشر، وتقام المباراة علي ملعب ساو باولو بمدينة نابولي بايطاليا، المباراة ستذاع علي قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي قنوات رياضية مشفرة.





هناك العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة برشلونة ضد نابولي، وتتواجد علي مختلف الأقمار الصناعية، وسننشر لكم جميع ترددات هذه القنوات المجانية تفصيلياً، والأقمار الصناعية التي تتواجد عليها.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة و نابولي في دوري أبطال أوروبا

مباراة برشلونة ونابولي ستذاع حصرياً، عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية، عبر قناة beIN Sports HD 1، وهي تمتلك حقوق اذاعة المباراة في الشرق الأوسط، و سيعلق علي المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي، وهذه قائمة القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا









اسم القمر اسم القناة التردد Insat 2DT 55.1 شرقا Varzish Sport HD 11785 أفقي Eutelsat 16A @ 16° East

Arena Sport 1 HD Serbia 11554 افقي H نايل سات GALI KURDISTAN 10899 – H AzerSpace 1 46.0°E CBC Sport HD 11135 h Eutelsat 7A/7B @ 7° East Idman Azerbaycan 11513 افقي Eutelsat ARENA SPORT 11512 v Hot Bird 13 RTS 10971 h Badr-4/5/6/7 IRIB Varzich 11881 h





موعد مباراة برشلونة ونابولي برشلونة و نابولي في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، سوف تقام اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، ويمكن احتساب توقيت المباراة حسب كل دولة عربية كالآتي:

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان

تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والعراق والكويت وقطر

الساعة الثانية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

حقيقة تأجيل لمباراة برشلونة ونابولي بسبب فيروس كورونا حتي الآن مباراة برشلونة ونابولي ستقام في موعدها الثلاثاء 25 فبراير 2020، وأكدت السلطات الايطالية أن لاعبين برشلونة سوف يخضعون للفحوصات الطبية قبل السفر لايطاليا،بسبب فيروس كورونبا.

تشكيل فريق برشلونة المتوقع اليوم كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة من المتوقع أن يختار

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لونجليه، جونيور فيربو

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، آرثور ميلو

خط الهجوم : أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان







